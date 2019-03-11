Son Dakika Haberleri: Safranbolu Esnafının "Dua" Geleneği

Safranbolu Esnafının "Dua" Geleneği

1 saat önce

Safranbolu sanayi sitesinde geleneksel hale gelen esnaf duası gerçekleştirildi.

Safranbolu Esnafının
Safranbolu sanayi sitesinde geleneksel hale gelen esnaf duası gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, dua sonrası yaptığı açıklamada, esnafa hayırlı işler diledi.

Haftanın ilk günü esnafın dua etmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Gürel, esnafa bol kazançlı haftalar diledi.

Gürel daha sonra, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Defterdarı Osman Koçaş, daire müdürleriyle esnafı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Jandarma, Karabük, Safranbolu, Güncel
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