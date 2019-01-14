Safranbolu Evleri Mimarisiyle Örnek Oluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 18, 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen evler, mimari yapılarıyla yeni binalar için örnek oluşturuyor.

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 18, 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen evler, mimari yapılarıyla yeni binalar için örnek oluşturuyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu Safranbolu evlerinden örnek verdiği yatay ve yörenin özellikleriyle örtüşen mimari üslup, ilçede yeni yapılan binalarda da uygulanıyor.



İlçedeki yeni yapılara Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan Mimari Estetik Komisyonu tarafından onay verilirken, modern ve yeni binaların dış mimarisi kentin dokusuna uygun dizayn ediliyor.



Genelde 2 ya da 3 katlı binalardan oluşan Safranbolu evlerinde çoklu nüfus nedeniyle 8 oda bulunurken, yapıların ahşap kapı ve tavanları süslemeleriyle güzel görüntü oluşturuyor.



Komşuluk hakkının da gözetildiği Safranbolu'da hiçbir ev diğerinin manzarasını ve ışığını kapatmıyor. Tüm evler kendilerine göre daha merkezi konumdaki kamu binalarına, dini yapılara ve anıt eserlere dönük inşa ediliyor.



"Evleri korumak görevimiz"



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçenin evlerinden bahsetmesinin kendisini ve tüm Safranboluluları mutlu ettiğini söyledi.



Safranbolu'nun şehir olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını, Osmanlı-Türk mimarisini yansıtan evlerin dünyaya mal olduğunu dile getiren Ürkmezer, şöyle konuştu:



"Atalarımızdan kalan o evleri korumak görevimiz. Safranbolu halkı da bugüne kadar çok büyük bilinç sergileyerek bu evlerin korunmasında ve yaşatılmasında büyük emek sarf etti. Cumhurbaşkanımız, 'şehircilik örneği olarak Safranbolu'nun bugüne kadar geldiğini, Safranbolu'nun hem Türkiye'de hem dünyada sürekli konuşulduğunu' söyledi. 'Yeni Safranbolulular oluşturmamız gerektiğini' söyledi. Biz de gerekli dersi aldık hem de gerekli talimatları değerlendirmiş olduk."



"Üzerimize düşeni sonuna kadar yapıyoruz"



Görev süresi boyunca altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının yanı sıra gelecek kuşaklara Safranbolu gibi bir değeri aktarma yolunda çalıştıklarını anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:



"Safranbolu evlerinin, sokaklarının, mahalle kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında sadece biz idarecilere değil tüm Safranbolu halkına, yerli ve yabacı misafirlere büyük görev düşüyor. Öncelikle bu yerleri korumamız gerekiyor. Nasıl ki bugüne kadar korunduysa bundan sonrası için de Safranbolu Kaymakamlığı ve belediye olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapıyoruz."



Safranbolu'un gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini bildiren Ürkmezer, 2018'de Akçasu Kanyonu'nu turizme kazandırdıklarını, o bölgede bulunan evlerin restorasyonu konusunda proje çalışmasının sürdüğünü belirtti.



Ürkmezer, Tarihi Çarşı bölgesinde yaklaşık 90 dükkanın ön cephe restorasyonunu yapacaklarını da kaydetti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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