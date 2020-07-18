Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi bu yıl hizmete alınacak - Son Dakika

Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi bu yıl hizmete alınacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladıklarını, bu plan çerçevesinde şehirlerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladıklarını, bu plan çerçevesinde şehirlerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yaroğlu'nun İl Başkanı İsmail Altınöz ile Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaroğlu, "Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılanmaktadır. 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Yaroğlu, şunları kaydetti:

"Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Tesisi 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tesisin tamamlanması ile Safranbolu'ya günde 35 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilecek."

23. Bölge Müdür Yarımcısı Yasin Devrim tarafından Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi hakkında teknik bilgilerin verildiği belirtilen açıklamada, Altınöz'ün ise emeği geçenlere teşekkür ettiği aktarıldı.

Devlet Su İşleri, Safranbolu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi bu yıl hizmete alınacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:13 Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
00:13
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 01:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi bu yıl hizmete alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]