Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi bu yıl hizmete alınacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladıklarını, bu plan çerçevesinde şehirlerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yaroğlu'nun İl Başkanı İsmail Altınöz ile Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaroğlu, "Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılanmaktadır. 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Yaroğlu, şunları kaydetti:

"Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Tesisi 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tesisin tamamlanması ile Safranbolu'ya günde 35 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilecek."

23. Bölge Müdür Yarımcısı Yasin Devrim tarafından Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi hakkında teknik bilgilerin verildiği belirtilen açıklamada, Altınöz'ün ise emeği geçenlere teşekkür ettiği aktarıldı.