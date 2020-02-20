Safranbolu ile Kdz. Ereğli belediyeleri arasında işbirliği çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu ile Kdz. Ereğli belediyeleri arasında işbirliği çalışması - Son Dakika

Safranbolu ile Kdz. Ereğli belediyeleri arasında işbirliği çalışması

7 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve CHP Meclis üyesi Mehmet Baki Duvan eşliğinde hem Belediyeler arası faaliyetleri güçlendirmek hem de yapılabilecek işbirlikleri konusunu görüşmek üzere Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı...

Safranbolu ile Kdz. Ereğli belediyeleri arasında işbirliği çalışması, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve CHP Meclis üyesi Mehmet Baki Duvan eşliğinde hem Belediyeler arası faaliyetleri güçlendirmek hem de yapılabilecek işbirlikleri konusunu görüşmek üzere Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Köse," Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın tecrübelerinden faydalanmak ve Belediye çalışmaları konusunda istişarelerde bulunmak için kendisini makamında ziyaret ettik. Ereğli de Safranbolu gibi özel bir kent. Kendisine ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.


İstişareler sonrasında karşılıklı hediyeler verilirken, çekilen hatıra fotoğrafları ile ziyaret son buldu. - KARABÜK

Halil Posbıyık, Safranbolu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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