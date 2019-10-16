Son Dakika Haberleri: Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

51 dakika önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kırgızistan'ın Oş kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kırgızistan'ın Oş kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İlçe merkezindeki bir konakta düzenlenen imza töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iki şehrin kardeşlik bağıyla bağlanmasının, kendileri ve Türk dünyası için çok kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

Oş'un, Safranbolu'nun 8. kardeş şehri olduğunu belirten Köse, "Bundan sonra kardeş şehirlerimiz ile ortak projeler, her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek çalışmalar yapmak arzusundayız. Oş'un zengin ekonomisi, kültürü ve kaynak kullanımını merceğe alacak ve karşılıklı iyi niyetle kardeşliğimizi sürdürülebilir bir zeminde yaşatacağız." diye konuştu.

Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turatoviç de Safranbolu'nun 3 bin yıllık tarihi geçmişi olduğuna değinerek, koruma kanunları çerçevesinde hareket eden kentlerin kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Köse ve Turatoviç, kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Kırgızistan, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]