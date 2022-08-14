Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre , İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Gökhan Kara da yer aldı.

Kaynak: AA

Mehmet Türköz, Safranbolu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Safranbolu Kaymakamı Türköz'den çiftçilere ziyaret - Son Dakika

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