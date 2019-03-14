Son Dakika Haberleri: Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'den Ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'den Ziyaret

49 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Safranbolu Halk Sağlığı Merkezi ile Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'den Ziyaret, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Safranbolu Halk Sağlığı Merkezi ile Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İlk olarak Safranbolu İlçe Sağlık Müdürü Uygar Gümüşsuyu'nu ziyaret eden Ürkmezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Bayram Aydoslu'yla görüşen Ürkmezer, sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının zor bir görevi ifa ettiğini ifade eden Ürkmezer, "İnsanların en sıkıntılı anlarının paylaşıldığı bu zor görevin başarıyla bitmesi için gece gündüz hiç durmadan mücadele vermekteler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi ifa eden tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyor ve canı gönülden kutluyorum. Onlara sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:32 Kaynak: AA

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