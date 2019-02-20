Son Dakika Haberleri: Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret

4 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Serkan Keçeli, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Serkan Keçeli, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Safranbolu'nun ülke açısından önemli bir kent olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Bizler de görev yaptığımız süre zarfında en iyiyi nasıl yapabiliriz çabasındayız. Çünkü Safranbolu bunu hak ediyor." diye konuştu.


Safranbolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu güzel ilçe hem ülkemiz hem de bölgemiz için kültürü, tarihi ve doğal yapısıyla büyük önem taşımakta. Gerçekleştirilen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sayın kaymakamımız da güzel projelere imza attılar. Ben bölgemiz adına, vermiş olduğu hizmetlerden ve misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak

3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:48:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]