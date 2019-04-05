Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret

Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu öğrencileri, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu öğrencileri, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.



Kaymakamlık Toplantı Salonunda öğrencileri ağırlayan Ürkmezer, öğrencilerle bir süre sohbet etti



Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, çocukların ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Ülkemizin yarınında doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, mimarları, devlet büyükleri olacaklar. Yaklaşık iki yıllık görev süremiz boyunca gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak Safranbolu'daki tüm okullarda eğitime çeşitli vesilelerle projeler gerçekleştirdik. Bunların en başında ise kitap geliyor. Başarının, çok çalışmak ve okumakla geleceğini anlatmaya gayret gösterdik. Her daim söylediğimiz gibi çocuklarımızın derslerine adapte olmalarını ve kitap okumalarını istiyoruz. Bizlerde onların sosyal aktiviteleri için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

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