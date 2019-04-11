Son Dakika Haberleri: Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret

12 saniye önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret, System.String[]
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Ürkmezer, ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür ederek Köse'ye görevinde başarılar diledi.

2 yıl boyunca yürüttüğü belediye başkanlığı görevinde her zaman Safranbolu Belediyesi ve Safranboluluların yararına olacak proje ve faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Ürkmezer, "12 milyon liralık alt yapı ve üst yapı yatırımları yaptık. Bakanlıklarla yaptığımız ortak çalışmalarla yeni projeleri uygulamaya koyduk. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında sadece ilçemizde değil bölgemizde ve ülkemizde ilk olan projeleri hayata geçirdik. Kaymakamlığımızca başlatılan ve belediyeyle işbirliğinde yürütülen SADEP projesiyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan en 'İyi Proje Ödülünü' aldık. Tüm bu çalışmaları hem kaymakamlık hem de belediyedeki çalışma arkadaşlarımızla yürüttük." ifadesini kullandı.

Elif Köse de Ürkmezer'e, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:57 Kaynak: AA
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