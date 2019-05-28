Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e ziyaret
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Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında altın madalya kazanan Muhammet Ali Hazinedar, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:32 Kaynak: AA
'da düzenlenen Avrupa
Bilek Güreşi Şampiyonasında altın madalya kazanan Muhammet Ali
Hazinedar, Safranbolu
Kaymakamı Fatih
Ürkmezer'i ziyaret etti.
Ürkmezer, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Hazinedar'ın büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Ürkmezer, "Muhammet kardeşimiz gerçekten büyük bir başarı gösterdi. Ülkemizi başarıyla temsil etmesi göğsümüzü kabarttı. Son yıllarda milli sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda göstermiş olduğu başarılar bizleri mutlu ediyor. İlçemizde de kaymakamlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları olarak gençlerimize büyük bir destek sağlıyoruz. Bu desteklerimizin karşılığını da sporcularımızın göstermiş oldukları bu başarılarla taçlandırmak bizleri ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.
Ürkmezer, ziyarette Hazinedar'a hediye verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
ve Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür Vekili Hayriye Kutu ziyarette hazır bulundu.
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