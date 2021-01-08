Safranbolu kıtırı tescillendi - Son Dakika
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Safranbolu kıtırı tescillendi

08.01.2021 07:43
Safranbolu kıtırı tescillendi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen lezzetlerden 'Safranbolu kıtırı' coğrafi işaret tescili aldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen lezzetlerden 'Safranbolu kıtırı' coğrafi işaret tescili aldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, safranın kıtıra renk ve tat verdiğini, sağlıklı bir atıştırmalık olan kıtırın tazeliğini 6 ay koruduğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılan 'Safranbolu kıtırı' coğrafi işaret tescili aldı. 'Safranbolu kıtırı' coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı. Safran, badem, fındık, fıstık ve unla yapılan, tazeliğini 6 ay koruyabilen atıştırmalık ürün, zengin içeriğe ile Safranbolu'nun değerleri arasında yerini koruyacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu kıtırının kentle özdeşleştiğini belirterek, "Kıtırımız artık kurumsal koruma ile coğrafi işaretini aldı. Yöresel bir ürün olarak pazara sunulmaya ve şehrimizi temsil etmeye hazır. Biz yaptığımız her çalışmada şehrin tarih ve kültürünü göz önünde bulundurularak hareket ediyoruz. Anadolu'da eskiden yolluk olarak da kullanılan uzun süre taze kalma özelliği olan, peksimet, kuru gibi birçok ürün yöresel farklılıklar göstererek karşımıza çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak yeniden yorumlayıp reçetelendirdiğimiz ve günün şartlarında da tercih edilebilen, geçmişimizin izlerini de taşıyan yeni ve kendine özgü bir ürün oldu. Belediyemiz çatısı altında kurumsal korumamızla Safranbolu'nun yöresel bir ürünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.

6 AY BOYUNCA TAZELİĞİNİ KORUYOR

Köse, Safranbolu'ya adını veren safranın Safranbolu kıtırına da tat verdiğini söyleyerek, "Kıymetli çiçeğimiz safran, Safranbolu kıtırına kendine has renk ve tat vermektedir. Kıtırımızda safran dışında yöresel has kepek kullanılmaktadır. Fındık, ceviz, badem ve tarçın gibi malzemeler ile desteklenen kıtırımız, besleyici ve doyurucu özelliği, hazmın kolaylığı, lezzetli oluşu ve uzun süre tazeliğini koruma özelliği ile sağlıklı bir ara öğün atıştırmalığıdır. Yaklaşık 6 ay boyunca tazeliğini koruyabilmektedir. Ürünün kalorisinin düşük olması, enerji vermesi, sağlıklı beslenme ve kilo vermeye yardımcı olması gibi hususlarda da sektörde tercih edilmesi düşünülmektedir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Safranbolu kıtırı tescillendi - Son Dakika

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