Son Dakika Haberleri: Safranbolu Konakları Beyaza Büründü

Safranbolu Konakları Beyaza Büründü

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaza büründü.

Safranbolu Konakları Beyaza Büründü, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaza büründü.

Kentte dün başlayan kar yağışı gece etkili olurken, Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, Tarihi Çarşı bölgesine hakim tepe olan Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakıldığında, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:10 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terzinin Evine Yapılan Operasyonda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu Konakları Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]