Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor - Son Dakika

Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor

14.03.2021 13:39

Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Karabük'ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu'da 250 yıl önce konaklara tasarlanan 'Kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor.

Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Karabük'ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu'da 250 yıl önce konaklara tasarlanan 'Kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçeye gelenlerin uğrak yerlerinden olan konakları ihtişamı ile etkiliyor. Ziyaretçiler, kafesli bir üslupla ahşaptan yapılı olan ve içeriden bakanın görülmeden, eve kimin geldiğini görülmesini sağlayan 'Kim geldi penceresi'ni görünce hayrete düşüyor. İmam Akbulut, sahibi olduğu 250 yıllık Akbulut Konak'ta bulunan bu pencereyi anlatarak, "Bu pencere aslında şu anda kapı dürbünü, kamera sistemi veya görüntülü diyafon diyebiliriz. Kapıdaki kişi dar kafesli olan bu pencereden bakan kişiyi göremiyor" dedi.

Akbulut, uzun yıllardır kapalı olan bu pencereyi 4 yıl önce restorasyonunu yaptırdıkları konakla birlikte hizmete açtıklarını ve misafirlerine bu pencereden 'Hoş geldin' dediklerini kaydederek, "250 yıl önce hem mimar hem ustalarımız kapımıza zili hem de görsel olarak 'kim geldi penceresi' yaparak geleneksel Türk evlerine bu sistemi kazandırmışlar. Kapı tokmağını zil olarak kullanmışız. Ev halkı kimin geldiğini 'Kim geldi penceresi'nden görüp ona göre kapıyı açıyor. Erkek misafir geldiyse erkek, kadın misafir geldiyse kadın tarafından karşılanıyor. Onun için de bir özellik aslında. Eğer istenmeyen, yabancı bir kişiyse o zaman kapı açılmıyor" diye konuştu.

Akbulut, pencereden bakanın görülmediğine dikkat çekerek, "İnce ayrıntılarıyla düşünülmüş bir olay. Bu pencereye aslında şu anda kapı dürbünü, kamera sistemi veya görüntülü diyafon diyebiliriz. Kapıdaki kişi dar kafesli olan pencereden bakan kişiyi göremiyor. Konağa gelen ziyaretçilerimize 'Kim geldi penceresi'ni anlattığımda hayretler içerisinde kalıyorlar. Yurt dışından gelenler ise ilginç olarak karşılıyor" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor
Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor
Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor
Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı kültürünün yaşatıldığı kent Safranbolu; evleri ile cezbediyor - Son Dakika


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