Safranbolu Kültür ve Lezzet Keşfi" Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi Kulübü tarafından hayata geçirilen "Safranbolu Kültür ve lezzet Keşfi" projesi kapsamında İstanbul'un çeşitli üniversitelerinden öğrenciler Safranbolu'ya gelerek yöresel yemek yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi Kulübü tarafından hayata geçirilen "Safranbolu Kültür ve lezzet Keşfi" projesi kapsamında İstanbul'un çeşitli üniversitelerinden öğrenciler Safranbolu'ya gelerek yöresel yemek yaptı.



Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezinin (SAKEM) destekleriyle Aslanlar Şubesi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler, peruhi, sütlü keşkek ve safranlı zerde yaptı.



Kulüp başkanı Hasan Semiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki turizm kulüplerini davet ettiklerini söyledi.



Safranbolu'nun lezzet ve kültürünü tanıtmak istediklerini ifade eden Semiz, "Bu tür etkinliklerle projemiz devam edecek. Safranbolu'ya ait kültürel ve lezzet bakımından konferans verilecek. Daha sonra arkadaşlarımıza Safranbolu'yu gezdireceğiz. Sosyal projelerimiz oluyor. SAKEM'de daha önce popüler mutfak kursumuz oldu. Yemeğe muhtaç insanlara yemek yapıp, yemek dağıtma etkinliğimiz oldu." diye konuştu.



Özyeğin Üniversitesi'nde Otel Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisi olan Polonyalı Roseanna Dohoda ise Safranbolu'ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Safranbolu'nun çok güzel bir kültür şehri olduğunu aktaran Dohoda, şunları kaydetti:



"Benim için çok değişik ve güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Otel yöneticiliğinde de mutfak gördüğüm için benim için bir fikir oldu. Ben daha önce kendi başıma Türk yemeği yapmadım. Ailem yapıyor."



Öğrenciler daha sonra yaptıkları yemekleri tattı.

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