Safranbolu lokum üreticilerinin yüzleri gülmeye başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçede, Kurban Bayramı dolayısıyla yurtiçi ve yurt dışından artan yoğun talep üzerine lokum üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Konaklarının yanı sıra lokumuyla da ünlü olan Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor. İlçeye gelecek tatilciler ve bayiler için yaklaşık 100 ton ünlü Safranbolu lokumu hazırlanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için 10 lokum imalathanesinde üretilen lokumların kilosu çeşitlerine göre 25 lira ile 120 lira arasında satılıyor. Bakır kazanlarda üç buçuk saat kaynatılarak oluşan Safranbolu lokumun en önemli özelliği diğer lokumlara göre hafif olması ve boğazı yakmaması.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, 1 Temmuz'daki kısıtlamaların kalkması sonrası hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Siparişlere yetişmek için 20 gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Sezer, "Pandemiden önceki işi henüz yakalamayayız. Fakat geçen seneye göre iyiyiz. sadece bizim firmamız şuan 15-20 ton lokum üretimi yaptık. Bunun yarısına yakınını Bayramda Safranbolu'ya gelen misafirlerimize sunacağız, geri kalanını ise yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere gönderiyoruz. Her keseye göre üretim yapıyoruz. 25 TL ile 120 TL arasında lokum çeşitlerimiz var" dedi. - KARABÜK