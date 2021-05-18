Safranbolu lokumu bayramda kargo aracılığıyla damakları tatlandırdı - Son Dakika

Safranbolu lokumu bayramda kargo aracılığıyla damakları tatlandırdı

18.05.2021 12:31
Safranbolu lokumu bayramda kargo aracılığıyla damakları tatlandırdı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, yeni tip koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda tüketiciye daha çok kargoyla ulaştırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, yeni tip koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda tüketiciye daha çok kargoyla ulaştırıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu'da 18, 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

Farklı lezzet ve dokuda olması, elastiki yapısı, parlak görünmesi ve ağızda çiğ nişasta tadı bırakmamasından dolayı yoğun talep gören Safranbolu lokumu, özellikle son yıllarda bayramların vazgeçilmez tatlılarından oldu.

İhtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla adından söz ettiren açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede üretilen lokum, bu Ramazan Bayramı'nda da damakları tatlandırdı.

İlçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca kargoyla ülkenin her köşesine gönderildi.

"Üretilen lokumların yüzde 80'i kargo ile evlere ulaştırıldı"

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, AA muhabirine, Safranbolu lokumunun tarihi ilçenin önemli bir gelir kapısı olduğunu, kalitesi ve raf ömrü ile de adından söz ettirdiğini belirtti.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her kesimi etkilediğini, bunlardan birisinin de lokum üreticileri olduğunu ifade eden Dumaner, "Özellikle bayramlarda ve özel günlerde artık lokum çok tercih ediliyor. İlçemizdeki lokum üreticilerimizde salgın kurallarına uygun bir şekilde üretimine ara vermeden devam etti. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın lokumsuz kalmaması içi lokumcularımız üretime devam etti. Üretilen lokumların yüzde 80'i kargo ile evlere ulaştırıldı. Böylece hem satıcılarımız hem de vatandaşlarımız riske girmemiş oldu." diye konuştu.

"Lokum, Türk kültüründe önemli yere sahip"

Lokum üreticisi Erdinç Sezer ise salgın nedeniyle lokum üretimine ara vermediklerini, eskisi gibi olmasa bile üretime devam ederek kargo yoluyla müşteriye ulaştıklarını söyledi.

Kendine has aromaya sahip Safranbolu lokumunun son yıllarda özellikle bayramlarda şeker ve çikolatanın yerini aldığını dile getiren Sezer, hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını, kaliteden ödün vermeden geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını anlattı.

Sezer, "Bu bayram daha çok kargoyla lokum gönderdik. Klasik fıstıklı lokumlarımızı gelen müşterilerimize verdik ama daha çok Safranbolu'ya gelemeyen müşterilerimize gönderdik. İlçeye daha önce turizm amaçlı gelmiş, bizden lokum almış, tekrar lokum isteyen müşterilerimize gönderdik. Bu bayramı böyle geçirdik." diye konuştu.

İnsanların bir yere hediye etmese de lokum ve şeker yeme kültürünü evlerinde sürdürdüğüne işaret eden Sezer, "Lokum, Türk kültüründe önemli yere sahip. O yüzden insanlar lokumsuz kalmıyor." ifadesini kullandı.

Tam kapanmanın ardından vakaların düşmesiyle turizmde çok büyük hareketlilik yaşanacağını düşündüklerini belirten Sezer, önlerinin aydınlık olduğunu dile getirdi.

Ramazan Bayramı, Safranbolu, Karabük, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu lokumu bayramda kargo aracılığıyla damakları tatlandırdı - Son Dakika


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