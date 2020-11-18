Safranbolu menekşeler ile renkleniyor - Son Dakika

Safranbolu menekşeler ile renkleniyor

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye seralarında yetiştirilen 10 bin menekşeyi kentin çeşitli yerlerine dikmeye devam etti.

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye seralarında yetiştirilen 10 bin menekşeyi kentin çeşitli yerlerine dikmeye devam etti. Ekipler, kendi yetiştirdikleri ve kış mevsimine dayanıklı rengarenk menekşeleri, parklara, caddelere, orta refüjlere ve peyzaj alanlarına dikerek kenti dört mevsim renkli tutmaya çalışıyor. Safranbolu Belediyesince Yazıköy köyünde bulunan 18 dönümlük arazide kurulan 8 adet serada yetiştirilen mor, sarı ve bordo renkteki hercai menekşeleri ilçenin çeşitli yerlerine dikilerek, Safranbolu'yu renklendiriyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin yetiştirdiği çiçekleri şehrin sokaklarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Son Dakika

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene

Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz

Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar

Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez