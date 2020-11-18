Safranbolu menekşeler ile renkleniyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye seralarında yetiştirilen 10 bin menekşeyi kentin çeşitli yerlerine dikmeye devam etti.
Ekipler, kendi yetiştirdikleri ve kış mevsimine dayanıklı rengarenk menekşeleri, parklara, caddelere, orta refüjlere ve peyzaj alanlarına dikerek kenti dört mevsim renkli tutmaya çalışıyor.
Safranbolu Belediyesince Yazıköy köyünde bulunan 18 dönümlük arazide kurulan 8 adet serada yetiştirilen mor, sarı ve bordo renkteki hercai menekşeleri ilçenin çeşitli yerlerine dikilerek, Safranbolu'yu renklendiriyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin yetiştirdiği çiçekleri şehrin sokaklarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
- Kaynak: AA
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