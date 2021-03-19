Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları - Son Dakika

Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları

19.03.2021 18:13

Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları Tuvalet çukuru için kazılan alandaki taşların tarihi eser olup olmadığı araştırılıyor Mezar ustası Adnan Şen: "32 yıldır mezar kazıyorum, ben bir şey bulmadım" Karabük'ün Safranbolu ilçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit...

Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları

Tuvalet çukuru için kazılan alandaki taşların tarihi eser olup olmadığı araştırılıyor

Mezar ustası Adnan Şen: "32 yıldır mezar kazıyorum, ben bir şey bulmadım"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddiası üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Savcılık tarafından çalışma başlatıldı.

Safranbolu Mezarlığında görevli mezar ustası Adnan Şen, 32 yıldır mezar işi yaptığını ve bugüne kadar kazılan mezar yerlerinden doğal normal kesme yerli taşların çıktığını ifade etti.

Şen, belediyenin açtığı mezar kazma ihalesini Kastamonu'dan bir firmanın kazandığını kaydederek, "Buraya gelerek çalışmaya başladılar. Buraya bir konteynır koydular ve arkasında tuvalet çukuru açtılar. Kazdıkları çukurda merdiven tarzı bir şey bulunca bırakıp haber veriyorlar. İnceleme yapınca her şey ortaya çıkar ama ben tarihi eser olduğuna ihtimal vermiyor. Buranın her tarafında böylesi yerli kesme kaya var. Dün emniyetten, Kültür Varlıklarından ve belediyeden ekipler geldi. Kepçe ile alan genişletilerek kazıldı. İzinsiz kazı olduğunu da zannetmiyorum. Burada tuvalet çukuru için kazıldı ve merdivene benzeyen kesit olunca bırakmışlar. 32 yıldır bu işi yapıyorum. Ben kazmama rağmen hiçbir şey bulmadım. Aynı hep her yerden böyle yerel kesme taşlar çok çıkıyor. Tamamen sıradan bir taş bunlar" dedi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı başvuru üzerine müze müdürlüğünden gelecek ekiplerin incelemesi sonrası ortaya çıkan taşla ilgili karar vereceği öğrenildi.

Başkan vekili Bakkal: "Dava açacağım"

Öte yandan Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, ilçedeki Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı iddia edilen kaçak kazıda işbirliği yaptığına dair yerel basında çıkan haberlere karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Şehir mezarlığından izinsiz olarak yapılan kazı sonrası çıkartıldıktan sonra kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserlerle ilgili olayda adı geçen Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal'da yazılı açıklamalarda bulundu.

Yerel basında ve sosyal medyadaki şehir mezarlığında kaçak kazı yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu belirten Bakkal, kaçak kazı sonrası götürüldüğü iddia edilen tarihi eserlerden bilgisi olduğuna dair haberlerin iftira olduğunu söyledi.

Bakkal, asılsız haberlere karşı suç duyurusunda bulunacağını ifade ettiği açıklamasında, "Sosyal medyada şahsımla alakalı olarak gerçek dışı, mesnetsiz, komik ve maksatlı olarak hazırlanan iftiralar neticesinde yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" dedi.

Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları
Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları
Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları
Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları

Şehir Mezarlığı, Kaçak Kazı, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu         
17:19
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei