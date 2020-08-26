Safranbolu'nun 2050'ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden Karabük- Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla, Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

DSİ'den yapılan yazlı açıklamaya göre, Karabük'e gerçekleştirilen yatırımlarla münbit toprakların suyla buluşturulmasına, vatandaşların içme ve kullanma suyunun teminine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karabük'te son dönemde su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Yıldız, Karabük-Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Safranbolu'nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 90 seviyesinde olduğunu, isale hattında ise 5 bin 200 metre boru imalatının tamamlandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Toplam 4 bin 500 metrekare kapasiteli 4 su deposunun kaba inşaatı tamamlanmış, isale hattında ise yüzde 50 fiziksel gerçekleşmeye ulaşılmıştır. 2020 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanmasıyla Safranbolu'ya 35 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edilecektir."