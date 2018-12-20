Safranbolu'nun 21.mahallesi '15 Temmuz Mahallesi' Oldu
2 saat önce
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçenin 21.mahallesinin belediye meclisince isminin 15 Temmuz Mahallesi olduğunu belirtti.
Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih
Ürkmezer, ilçenin 21.mahallesinin belediye meclisince isminin 15 Temmuz Mahallesi olduğunu belirtti.
Ürkmezer, "ilçeye bağlı Yazıköy
'ün mücavir alan sınırları içerisinde kalan bölümünün bulunduğu bölgenin yapılan referandum sonrası Belediyeye katılması sonucunda, Yazıköy köyü Çay Mahallesinin adı Belediye Meclisimizde gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Safranbolu'muzun 21. mahallesi 15 Temmuz Mahallesi olmuştur" dedi.
Ürkmezer, "Tarihine her dönem sahip çıkan bir kent olan Safranbolu, ülke olarak büyük bir desten yazdığımız 15 Temmuz sürecini unutmamış, Belediye Meclisi tarafından vatandaşlarımızın da fikirleri alınarak ilçemizin 21. mahallesi olarak belediyemize bağlanan mahallemize 15 Temmuz ismi verilmiştir, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti
İzmir'de Toplanan Vatandaşlar Fatih Portakal'ı Portakal Yiyerek Protesto Ettiler
6 Ay Süreli 23 Kişilik Geçici İşçi Alımına 498 Kişi Başvurdu
PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor