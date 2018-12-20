Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun 21.mahallesi '15 Temmuz Mahallesi' Oldu

Safranbolu'nun 21.mahallesi '15 Temmuz Mahallesi' Oldu

2 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçenin 21.mahallesinin belediye meclisince isminin 15 Temmuz Mahallesi olduğunu belirtti.

Safranbolu'nun 21.mahallesi '15 Temmuz Mahallesi' Oldu, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçenin 21.mahallesinin belediye meclisince isminin 15 Temmuz Mahallesi olduğunu belirtti.

Ürkmezer, "ilçeye bağlı Yazıköy'ün mücavir alan sınırları içerisinde kalan bölümünün bulunduğu bölgenin yapılan referandum sonrası Belediyeye katılması sonucunda, Yazıköy köyü Çay Mahallesinin adı Belediye Meclisimizde gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Safranbolu'muzun 21. mahallesi 15 Temmuz Mahallesi olmuştur" dedi.

Ürkmezer, "Tarihine her dönem sahip çıkan bir kent olan Safranbolu, ülke olarak büyük bir desten yazdığımız 15 Temmuz sürecini unutmamış, Belediye Meclisi tarafından vatandaşlarımızın da fikirleri alınarak ilçemizin 21. mahallesi olarak belediyemize bağlanan mahallemize 15 Temmuz ismi verilmiştir, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Fatih, Safranbolu, Güncel
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