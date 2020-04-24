Safranbolu'nun 4 asırlık 'gizli tünelleri' turizme kazandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Safranbolu'nun 4 asırlık 'gizli tünelleri' turizme kazandırılacak - Son Dakika Magazin

Safranbolu'nun 4 asırlık 'gizli tünelleri' turizme kazandırılacak

6 saat önce

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18 ile 20.

Safranbolu'nun 4 asırlık 'gizli tünelleri' turizme kazandırılacak, System.String[]

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçenin altındaki kesme taş ile örme kemerlerden oluşan değişik uzunluklarda, günümüze kadar ayakta kalmış üç ayrı tünel, gün yüzüne çıkacak.


Asırlar önce tarımsal arazilerden daha fazla yararlanabilmek adına Akçasu Deresi'nin üstüne kemerler vasıtasıyla kurulan ilçenin, içme suyu ve atık su giderleri ile kanalizasyon işlevlerini yerine getirmesi için yapılmış bu tüneller, demirciler ve bakırcılar çarşıları, Cinci Hanı, İzzet Mehmet Paşa Camisi'nin altından geçiyor.


"Tünelleri turizme açacağız"


Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, vakıf olarak ilçenin kültürel zenginliklerine sahip çıkmaya, yaşatmaya çalıştıklarını ve projeler hazırladıklarını söyledi.


Valilik, belediye, kaymakamlık ve kültür ile turizm müdürlüğüyle iş birliği halinde olduklarını anlatan Dizdar, "İlçemizdeki tarihi yapıların ayakta kalması adına projeler yapıp restore ediyoruz. Bunlardan biri de ilçenin altında yer alan tüneller. Mimarisi ile öne çıkan bu tünellerin restorasyonu ve turizme açılması için proje hazırladık. Proje kabul edildi. Birkaç evrak işi kaldı. Bunlar da tamamlanınca çalışmaya başlayacağız ve bu görülmeye değer tünelleri turizme açacağız." diye konuştu.


Tünellerin mimarisinin ders olarak okutulabileceğini belirten Dizdar, "Asırlar önce o zamanın imkanlarıyla yapılmış bu tüneller, devasa yapıları günümüze kadar üstünde tutabilmiştir. O zamanın imkanlarıyla nasıl yer altına şelale oluşturulduğu, su giderlerinin ve kanalizasyon sisteminin nasıl ayrı ayrı dizayn edildiğini herkesin görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Dizdar, ilçenin yılda 1,5 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırladığını, tünellerin açılmasıyla bu alanların da gezdirileceğini ve gizli kalmış mimarlık harikası yapıları onlara göstereceklerini kaydetti.

Safranbolu, Han, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:06 

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