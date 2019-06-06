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Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

55 dakika önce

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor.

Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor, System.String[]
AHMET ÖZLER - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor.
Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.
İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkartıyor.
Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.
İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobap ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.
"Tek başına bir turizm çekim alanı"
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi Bartın'a bağlayan ve orman yolundaki ağaç tünellerin, tek başına bir turizm çekim alanı olduğunu söyledi.
Köylüler tarafından yolun kenarlarında hizmet verilmeye başlandığını, yetiştirdikleri doğal ürünleri sattıklarını anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Gerçekten ülkemizde görülmesi gereken özel alanlardan ağaç tüneller. Kendiliğinden yüzyıllar içinde oluşan tüneller, görenleri büyülüyor. Bizim ilçemizde yılda 1,5 milyon turisti ağırlama hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda alternatif turizm alanları oluşturmak gerekiyor. Tarihimizin yanında bizim doğal zenginliklerimiz de çok fazla. Dünyaca ünlü kanyonlara sahibiz. Ülkemizin 4. büyük mağarası ilçemizde. Karabük orman alanı bakımında ülkemizde ilk sıralarda. Hal böyle olunca bu doğal güzellikler kendiliğinden oluşuyor. İlçemize gelen turisti daha fazla tutabilmek için bu tür alanların önemi büyük. Bu yolumuz da bunlardan birisi. Ben herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim."
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Bartın, Karabük, Safranbolu, Güncel
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