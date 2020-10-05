Safranbolu'nun mis kokulu lavanta tarlaları cezbediyor - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarlalarda açan mis kokulu lavanta çiçekleri, görenleri hayran bırakıyor.

Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'daki tarlalarda yetiştirilen lavanta bitkisi, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları adeta kendisine çekiyor.

Gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan, görüntüsü ve kokusunun yanı sıra şifalı özellikleriyle de bilinen lavantanın ekim alanlarına gelen ziyaretçiler, mis kokuları eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

Lavantanın insana huzur veren görüntüsünü ve dinlendirici kokusunu yerinde yaşamak için tarihi ilçeye gelenler, tarlalarda çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan, 3 bin yıllık eserleri bugüne taşımayı başaran Osmanlı kentindeki tarlalarda görsel şölen sunan lavanta, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerden ilgi görüyor.

"Lavanta ormanı" bulunan Safranbolu'da yaklaşık 500 dönümlük alanda yetiştirilen lavanta, oluşturduğu turizm destinasyonunun yanında bölgeye ekonomik değer de katıyor.

"Ürünleri gittikçe geliştiriyoruz"

Çevrikköprü bölgesindeki tarlasında lavanta yetiştiren Fazıl Çelikkaya, AA muhabirine, ailece bu işle uğraştıklarını söyledi.

Bu yıl iyi verim aldıklarını aktaran Çelikkaya, "Martta ekim yaptık ve ağustos ayında ilk hasada başladık, şu anda da devam ediyor. Yağından sabun, parfüm ve kolonya yaptık. Ürünleri gittikçe geliştiriyoruz. Çok zevkli bir iş. İnşallah daha çok yaygınlaşır bu bölgede. Bu bölgenin toprak yapısı buna çok uygun." diye konuştu.

"Lavanta hakkında bilgi veriyoruz"

Çelikkaya, sadece yağ elde etmenin önemli olmadığını, onu iyi işlemek ve ürün gamını genişletmek gerektiği, sabun ve parfümün yanında masaj yağı da yapacaklarını anlatarak, "Ayrıca bu yıl tahminimizden çok daha fazla ilgi oldu. Fotoğraf çektirmek isteyenler var. Hasadına katılmak isteyen misafirlerimiz var. Çok fazla ilgi gördük. Tarlamız 2'nci yılında. 3'üncü yıl çok daha büyümüş olacaklar. Herkesi bekleriz, misafir ederiz. Fotoğraf çektirsinler, çayımızı kahvemizi içsinler. Lavanta hakkında bilgi veriyoruz. Yetiştirmek isteyenlere de yardımcı oluruz." ifadesini kullandı.