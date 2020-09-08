Safranbolu'nun refüjlerini menekşeler süsleyecek - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, Yazıköy'deki serada yetiştirilen 20 bin menekşeyi kent süslemelerinde kullanacak.

Ekim ayı ortalarında dikime hazır olacak menekşeler kasımda refüjleri süsleyecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, kent peyzajında yerli üretim bitkilerin kullanılması kararı ile büyük oranda tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Tohumları ve üretim kapasitesini daha da geliştirerek hem meyve-sebze hem de peyzaj bitki üretiminde daha verimli olmak istediklerini belirten Köse, "Safranbolu caddelerinin kendi kontrolümüzde ürettiğimiz yerli tohumlardan filizlenen çiçeklerle süslenmesi bizim için çok önemli. 20 bin menekşe eğer satın alınsaydı 16 ile 20 bin lira arasında giderimiz olacaktı. Şimdi tork masrafı da dahil menekşelerimizin bize maliyeti 4 bin lirayı bulmuyor." dedi.

Köse, belediye olarak maliyetleri düşürerek büyük tasarrufa gittiklerini, gelirleri ise daha çok toplumsal destek ve yardımlara ayırmayı planladıklarını ifade ederek, "Kontrolsüz harcamaların önüne geçiyor, halkımızın parasını oldukça dikkatli harcayarak tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.