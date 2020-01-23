Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı

6 saat önce

Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı, System.String[]

Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu ilçesinde etkili oldu. Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.

Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisiyle 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Safranbolu, Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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