Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla tarihi konaklar beyaza büründü.

Tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu, kışın da bir başka güzel.

Bağlar ve Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor.

Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.