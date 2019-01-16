Safranbolu'nun Tarihi Konakları Beyaza Büründü

KARABÜK'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

KARABÜK'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Konaklar seyirlik görüntü oluşturdu.



Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde okulların bugün tatil edildiği ilçelerinden Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar güzel görüntü oluşturdu. Ziyaretçiler seyrine doyumsuz görüntü oluşturan konakları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Konakların bahçelerinde çaylarını yudumlayan ziyaretçiler anın tadını çıkardı. - K

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