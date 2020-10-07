Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilanının 44. yılı - Son Dakika

Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilanının 44. yılı

07.10.2020 18:13
Safranbolu'nun

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün tarihi konakları ile ünlü ilçesi Safranbolu'nun, "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilmesinin 44. yılı kutlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün tarihi konakları ile ünlü ilçesi Safranbolu'nun, "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilmesinin 44. yılı kutlanıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 8 Ekim 1976 yılında ilçenin "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 44. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ilanın büyük bir öngörü ile gerçekleştiğini, hem sosyoekonomik açıdan hem de kültürel tarihin korunması adına milat olduğunu belirtti.

İlanın alınma sürecinden ve Belediye Meclisi'nin de aldığı koruma kararından bahseden Köse, o dönem ve daha sonraki süreçlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

1975 yılının "Avrupa Mimarlık Mirasını Koruma Yılı" olarak açıklandığını, bu kapsamda çalışmalar yapan İTÜ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsünün Türkiye'nin tarihsel ve mimari değerler açısından en iyi kesitlerinden birisini Safranbolu'nun verdiği konusunda birleştiğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Böylece ilk çalışmaların bu beldeye yönelik yapılmasına karar verildi. Karar alındıktan sonra 'Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Türk Folkloru Haftası' ilk olarak 30 Ağustos- 5 Eylül 1975 yılında İTÜ ile işbirliği kurularak kutlanmaya başlandı. 1970'lerde henüz korumanın ne olduğu bilinmiyorken böyle bir karar alınmış olması, ardından Kültür Bakanı Taner Kışlalı'nın 1979'daki ziyareti, 1981'de Türkiye'de ilk kez Safranbolu'da bir mekan için restorasyon desteğinin alınmasını sağlamış oldu. Böylece Safranbolu'daki mimari ve kültürel restorasyon süreci 1981'de Kaymakamlar Evi ve 1982'de Yemeniciler Arastası restorasyonu ile başladı."

Köse, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin restorasyon tarihi, buradan, yani Safranbolu'dan başladı ve tüm yurda sirayet etti. 8 Ekim biz Safranbolulular ve tüm Türkiye için bu nedenle çok özel ve önemli bir tarih olarak anılmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO Dünya Mirası, Restorasyon, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun 'Tarihsel ve Doğal Sit Alanı' ilanının 44. yılı - Son Dakika

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