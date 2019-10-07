Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 43. yılı
Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun 'Tarihsel ve Doğal Sit Alanı' ilan edilişinin 43. yılı

Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 43. yılı

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu'nun

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, 8 Ekim'in kültür başkenti Safranbolu için çok kıymetli bir tarih olduğunu belirtti.

8 Ekim 1976'da Safranbolu'nun Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin restorasyon tarihi, buradan, yani Safranbolu'dan başladı ve tüm yurda sirayet etti. 8 Ekim biz Safranbolulular ve tüm Türkiye için bu nedenle çok özel ve önemli bir tarih olarak anılmayı hak ediyor."

Safranbolu, Elif Köse, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 7 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 43. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]