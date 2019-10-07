Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 43. yılı
Son Dakika Güncel Safranbolu'nun 'Tarihsel ve Doğal Sit Alanı' ilan edilişinin 43. yılı

Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 43. yılı

31 dakika önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, 8 Ekim'in kültür başkenti Safranbolu için çok kıymetli bir tarih olduğunu belirtti.

8 Ekim 1976'da Safranbolu'nun Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin restorasyon tarihi, buradan, yani Safranbolu'dan başladı ve tüm yurda sirayet etti. 8 Ekim biz Safranbolulular ve tüm Türkiye için bu nedenle çok özel ve önemli bir tarih olarak anılmayı hak ediyor."

Safranbolu'nun Tarihsel ve Doğal Sit Alanı ilan edilişinin 43. yılı

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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