Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976'da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, 8 Ekim'in kültür başkenti Safranbolu için çok kıymetli bir tarih olduğunu belirtti.

8 Ekim 1976'da Safranbolu'nun Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin restorasyon tarihi, buradan, yani Safranbolu'dan başladı ve tüm yurda sirayet etti. 8 Ekim biz Safranbolulular ve tüm Türkiye için bu nedenle çok özel ve önemli bir tarih olarak anılmayı hak ediyor."