Safranbolu'nun Tek Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde, biri kadın 14 kişiyle yarışan Özlem Gürsel (40), ilçenin tek kadın muhtarı oldu. Karabük
Üniversitesi'nde işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk annesi Özlem Gürsel, yerel seçimlerde Esentepe Mahallesi
'nde muhtar adayı oldu. 5 bin 500 seçmenin bulunduğu Esentepe Mahallesi'nde 1 kadın ile 13 erkek rakibini geride bırakıp 467 oy alarak ilçenin tek kadın muhtarı olmayı başaran Özlem Gürsel, Safranbolu Adliyesi'ne geldi. Safranbolu'nun tek kadın muhtarı olduğunu duyan davulcu Gürsel'i tebrik edip davul çaldı. İlçe Seçim Kurulu'nda görevli zabıt katibi Aysun Tancan'dan mazbatasını alan Özlem Gürsel, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.
Safranbolu'nun tek kadın muhtarı olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Gürsel, "Oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Azalarımızla birlikte bir yola çıktık ve başardık. Mutluyuz ve gururluyuz. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse
'yi tebrik eden Gürsel, "Kadın desteğiyle çok güzel şeyler yapacağız. Kadının gücünü burada ortaya koymuş olacağız." dedi. Mahallelilerden olumlu tepkiler aldığına ifade eden Gürsel, "Bir kadın adayın muhtar olması onlar için bir değişiklik oldu. Gurur duydular. Bende gurur duydum. Mahallemizi en iyi şekilde yöneteceğiz." diye konuştu.
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