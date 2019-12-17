Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda, Safranbolu'nun UNESCO koruması unvanına sahip olması ve Türkiye'nin kendine has bir şehri olarak varlığını göstermesi yönüyle, kendilerini temsil etmesi açısından nadide bir kent olduğunu söyledi.

UNESCO koruması altında Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu belirten Solak, "Bu, hem turizm hem de kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi açısından önemli bir avantaj. Ülkemizin yabancı ülkelerde temsil edilmesi bir model olarak gelen heyetlere sunulması açısından büyük bir zenginlik. Biz bunu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin çalışmalarından gözlemliyoruz." dedi.

"TDBB'nin 30 farklı ülkeden 1170 civarında şehir üyesi var"

TDBB'nin 2003'te Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş uluslararası bir birlik olduğuna işaret eden Solak, şöyle konuştu:

"30 farklı ülkeden 1170 civarında şehir üyesi var. Sırbistan'dan Moğolistan'a, Rusya'dan Özbekistan'a kadar. Bu üye şehirler arasında Safranbolu'nun da bulunması ayrıca sevindirici. Bu 30 ülkedeki belediyecilikle Türkiye'deki belediyecilik tecrübesinin karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe değişimi programını yapıyoruz."

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de UNESCO'nun Safranbolu'nun marka tanınırlığına katkı sağladığını ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Safranbolu'yu yönetme şansını kendilerine verdiği için vatandaşlara teşekkür ederek, "Taşıdığımız sorumluluğun farkında olduğumuzu ve bunun gururunu taşıdığımızı ifade ediyorum." diye konuştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Efes Selçuk'un 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesine girdiğini aktararak, "Safranbolu korunmuş. Bu kente sahip çıkan insanların da koruma altına alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Temsilcisi Şule Ürün, kuruluşun temel amacının eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ile bilgi ve iletişim aracılığıyla insanların refahına katkı sağlamak olduğunu anlattı.

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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