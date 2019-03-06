Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun Unesco'ya Alınışının 25. Yılı

Safranbolu'nun Unesco'ya Alınışının 25. Yılı

1 saat önce

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümünde kentte sahne aldı.

Safranbolu'nun Unesco'ya Alınışının 25. Yılı, System.String[]
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümünde kentte sahne aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'ndaki konserde, Türk dünyasından ezgiler seslendirildi, halk dansları gösterisi sunuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, program sonunda yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden bir topluluğun kente geldiğini anımsatan Gürel, "Bütün Türk dünyasını neredeyse buraya getirdiler. Her şeyin güzel gittiğini düşünüyorum. Karabük Üniversitesi'nde 6 bin 500'ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu kardeş ülkelerden. Onları, güzel bir toplulukla buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu." diye konuştu.

Abdullah Alper Kurbani'nin sanat yönetmenliği yaptığı konsere, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizcan Eminov, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Ankara, Safranbolu, Kültür Sanat
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