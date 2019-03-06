Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun Unesco'ya Alınışının 25. Yılı

Safranbolu'nun Unesco'ya Alınışının 25. Yılı

1 saat önce

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Karabük Kültür Sanat Buluşmaları ve Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Karabük Kültür Sanat Buluşmaları ve Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde Türk dünyasından ezgiler seslendirilirken, halk dansları gösterisi sunuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, program sonunda yaptığı konuşmada, çok güzel bir konser olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade eden Gürel, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün farklı bir topluluğu vardı. Bütün Türk dünyasını neredeyse buraya getirdiler. Her şeyin güzel gittiğini düşünüyorum. Safranboluluların böyle güzel bir akşamda bir araya gelmesi, Karabük Üniversitesinde 6 bin 500'ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu kardeş ülkelerden. Onlara böyle bir üniversitenin salonunda güzel bir toplulukla buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu." diye konuştu.

Abdullah Alper Kurbani'nin sanat yönetmenliği yaptığı konsere, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Özbekistan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizcan Eminov, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Gezi Parkı Eylemleri Öncesi Mehmet Ali Alabora'nın Mısır'da Saha Eğitimi Aldığı Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 00:26:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'nun Unesco'ya Alınışının 25. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]