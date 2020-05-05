Safranbolu'nun yerli domatesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli domates "maniye"de hedef, üretimin devamlılığını sağlamak.

Lezzeti dolayısıyla ünü ilçe dışına taşan maniyenin, toprağa bırakılan tohumlarının hasadı, temmuz-ağustos aylarında yapılacak.

Safranbolu yöresine ait yerli domates maniyenin yetiştirilmesiyle ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra bir kültür de yaşatılmış oluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkisel üretimde sezonunun başladığını söyledi.

Safranbolu safranı, Safranbolu çavuş üzümü ve Safranbolu maniye domatesinin Karabük yöresinde özel bir önemi olduğunu belirten Ayvalık, "Maniye domatesinin ekim dönemi geldi. Yerel çeşitlerimiz, damak tadı ve aroma olarak her zaman için sofralarda aranan bir lezzettir. Maniye domatesini çok farklı bir noktada tutuyoruz. Maniye domatesi şekli, büyüklüğü, aroması ve tadı ile farklı bir çeşidimizdir." dedi.

"Maniye domatesini yaşatmamız lazım"

Ayvalık, maniye domatesi tohumlarının bir sene sonraki üretim için de kullanılabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple küçük üreticilerimiz, aldıkları maniye domateslerinin tohumlarını atmasın, kurutsunlar, bir sene sonraki üretimlerde kullansınlar. Fideleri de şu anda satılmakta. Üreticilerimizin, evlerinin birkaç metrekare bahçelerinde dahi olsa maniye domatesinin fidelerini alıp yetiştirmelerini arzu ediyorum. Maniye domatesini yaşatmamız, tanıtmamız ve devam ettirmemiz lazım."

Maniye domatesinin hasadının, temmuz ve ağustos aylarında yapılacağını dile getiren Ayvalık, üreticilerin, maniye domatesi tohumlarını saklayarak bir sene sonraki üretimde kullanmalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.