Son Dakika Haberleri: "Safranbolu safranı 1. sınıf safran standartlarının üzerindedir"
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"Safranbolu safranı 1. sınıf safran standartlarının üzerindedir"

57 dakika önce

Karabük Valiliği, Safranbolu safranının 2,5-3 santimetre uzunluğunda, partiküller halinde parlak koyu kırmızı renkli, kendine has, tat, koku ve aroması olan, renk yoğunluğu açısından ise 1. sınıf safran standartlarının üzerinde olduğunu bildirdi.

Karabük Valiliği, Safranbolu safranının 2,5-3 santimetre uzunluğunda, partiküller halinde parlak koyu kırmızı renkli, kendine has, tat, koku ve aroması olan, renk yoğunluğu açısından ise 1. sınıf safran standartlarının üzerinde olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkanı Halit Özdemir tarafından bir internet sitesinde "Bursalılar dikkat! 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar" başlıklı yazı yazıldığı hatırlatıldı.
Safranbolu safranı hakkında gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı bu yazıya karşılık bir açıklama yapmak zorunda kalındığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Safranbolu safranı 2,5-3 santimetre uzunluğunda partiküller halinde parlak koyu kırmızı renkli, kendine has, tat, koku ve aroması olan, renk yoğunluğu açısından ise 1. sınıf safran standartlarının üzerindedir. Safranbolu safranına, Menşe Coğrafi İşareti alınmış olup, Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Alınan coğrafi işarette Safranbolu safranının standartları belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır. ISO/TS 3632-1 göre yapılan kimyasal analizlerde 1. sınıf safran standartlarının üzerinde Safranbolu yöresine ait tıbbi ve aromatik bir ürün olarak tescillenmiştir."
Açıklamada, "Safranbolu ilçemizde yıllık 20 kilogram civarı safran üretimi yapılmakta olup, safran soğanı dikiminden üretimi ve değerlendirilmesi aşamaları il/ilçe müdürlüğümüz teknik personeli tarafından takip edilmektedir. Safranbolu'da ve ilimizde gıda maddesi (baharat) olarak halkın tüketimine sunulan safranın denetim ve kontrolleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrolörleri tarafından yapılmakta olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Haberde Safranbolu safranı hakkında belirtilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:30 Kaynak: AA
Türkiye, Karabük Valiliği, Safranbolu, Güncel
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