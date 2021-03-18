Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddia edildi - Son Dakika

Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddia edildi
18.03.2021 19:51
Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddiası üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddiası üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
İzinsiz kazı iddiaları üzerine mezarlığa gelen ekipler, batı cephesinde foseptik amacıyla açıldığı iddia edilen çukurdan çıkan taşın tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yaptı.
Polis ve belediye ekiplerinin de önlem aldığı çalışmada iş makinesi ile taşın etrafı temizlendi.
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinin taşla ilgili nihai kararını incelemenin ardından düzenleyeceği raporla belirleyeceği öğrenildi.
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