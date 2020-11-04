Safranbolu Sentetik Futbol Sahası'nın zemini yenileniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Safranbolu Sentetik Futbol Sahası zemininin yenileme çalışmaları ile ilgili ilk çalışmalar başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile futbol sahasında incelemelerde bulunarak teknik çalışmalar ile ilgili İnşaat Mühendisi Caner Kan'dan bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Safranbolu Sentetik Futbol Sahası modern bir hale getirilerek futbol müsabakalarına yeniden ev sahipliği yapacak. - KARABÜK