KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu - Son Dakika

KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu

06.03.2021 16:33

Safranbolu tatilcilerle dolduKARABÜK'ün Safranbolu ilçesi sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

Safranbolu tatilcilerle doldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesi, yeni normalleşme süreciyle turistlerin gözde mekanı oldu. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçe, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Aylar sonra esnaf hafta sonu iş yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır Safranbolu'da esnaflık yapan lokum üreticisi Onur Şen, Umarız bütün tedbirler alınarak bu kısıtlama sürecini daha rahat, daha huzurlu bir şekilde, hastalığı da sıfıra indirebileceğimiz bir şekilde bitiririz. Biz esnaf olarak tabii ki de çok mutluyuz. İş yerlerimizi açtık. Gelenlerle gidenlerle ilgilenebiliyoruz. Özlemişiz dışarıdan gelen misafirlerimizi. Bu hafta mutlu bir şekilde ilerliyor. Hafta sonu hareketliliği yaşıyoruz. Tabii birkaç ayın da birikimi bu durum. Gelen misafirlerimize biz de işletmemiz olarak girişlerde maske, mesafe bunun yanı sıra dezenfektanlara dikkat ediyoruz. Misafirlerimizi yavaş yavaş ağırlıyoruz. Umarız tez zamanda bu hastalıktan kurtulur, rahat bir şekilde ilerleriz dedi.

Hafta sonu kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilip Safranbolu'ya ailesi ile birlikte gelen Yüksel Almalı, Ankara'dan hafta sonu tatili için geldik. Karabük'te biraz gezmek hem de evde kapandığımız süre zarfında çok sıkılmıştık biraz kafa dağıtmaya ihtiyacımız vardı. Safranbolu çok güzel. Girdiğimiz mekanlarda çok güzel ağırladılar bizi. Normalleşmeye gerçekten ihtiyacımız vardı. Sosyal mesafe, maske, hijyene uyan mekanları tercih ettik. Onlarla alışveriş yaptık?? diye konuştu.

KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu
KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Cumartesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK Safranbolu tatilcilerle doldu - Son Dakika


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