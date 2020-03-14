Safranbolu TSO'dan fahiş fiyat uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu TSO'dan fahiş fiyat uyarısı - Son Dakika

Safranbolu TSO'dan fahiş fiyat uyarısı

6 saat önce

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.

Safranbolu TSO'dan fahiş fiyat uyarısı, System.String[]

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.


Başkanı Acar, " Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Halkımızın sağlığı söz konusu olan bu süreçte fahiş fiyat uygulamayan firmalarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Sami Acar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:21 İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
16:20 KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor
16:19 Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor (2)
16:19 Yeni Cami dezenfekte edildi
16:18 Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:26:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu TSO'dan fahiş fiyat uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]