Safranbolu Tso'dan İstihdam Çağrısı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, iş insanlarına devletin verdiği teşviklerden yararlanarak istihdama katkı vermeleri çağrısında bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, yasal düzenlemenin Meclis'ten geçerek Resmi Gazetede yayımlandığını belirtti.



"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası başlatıldığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:



"İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın."



Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çalışanlarının maaşının 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödendiğini aktaran Acar, "Yani burada devletimiz işverene diyor ki, 'Düzenini bozma, istihdamı koru.' Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karabük'te her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyeleri kutlayacaklarını vurgulayan Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, 'Burada iş var, burada AŞ var, burada gelecek var.' diyoruz."

