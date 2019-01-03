Safranbolu Tso'dan Öğrencilere Hediye

Safranbolu
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye hediye dağıtıldı.
Safranbolu TSO Bakanı Ali Sami Acar
, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde Safranbolu'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediyeler verdiklerini belirtti.
Bu yıl da 800 öğrenciye 40 bin lira tutarında hediye verdiklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:
"Bunu gerçekleştirirken de gizliliğe dikkat ettik. Çocuklarımızı reklam malzemesi yaparak gururlarını kırmamaya özen gösterdik. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli düsturu ile hareket ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği listeler doğrultusunda ürünleri okul müdürlerine teslim ettik. Öğrencilerimizin yüzünü kısa bir süreliğine bile güldürebildiysek ne mutlu bize. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır."
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
de Acar ve TSO yönetimine teşekkür etti.
TSO'nun her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri sevindirdiğini ve mutlu ettiğini aktaran Gümüş, şu ifadelere yer verdi:
"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzak yakın demeden bütün okullarımızı sürekli ziyaretler yaparak öğrencilerimizin morallerini yüksek tutuyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadıklarını her daim takip ediyoruz. Başkan beyin de belirttiği gibi birinci önceliğimiz insana yapılan yatırım olmalıdır. Edebali'nin Osman Bey'e verdiği 'insani yaşat ki devlet yaşasın' öğüdünü kulağımıza küpe yapmalıyız."