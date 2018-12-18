Son Dakika Haberleri: Safranbolu Tso'dan Vali Gürel'e Ziyaret

Safranbolu Tso'dan Vali Gürel'e Ziyaret

4 saat önce

Safranbolu TSO yönetim kurulu Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Safranbolu Tso'dan Vali Gürel'e Ziyaret, System.String[]
Safranbolu TSO yönetim kurulu Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay görevine başlayan Vali Fuat Güler'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan ziyaret sonunda Vali Güler, TSO yönetime ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Sami Acar, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Yaralı Taraftara Ziyaret Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yaralı Taraftara Ziyaret

Otomotiv Devlerinde Türk İmzası! Dünyaca Ünlü Markalar, Parçaları Türkiye'den Alıyor İşte Ekrem İmamoğlu'nun Dedesinin Bilinmeyen Hikayesi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 19:03:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu Tso'dan Vali Gürel'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]