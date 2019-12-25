Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek - Son Dakika

Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek

6 saat önce

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) akreditasyon belgesini yenilemeye hak kazandı.

Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek, System.String[]

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) akreditasyon belgesini yenilemeye hak kazandı.


2016 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından akredite edilerek üyelerine 5 yıldızlı hizmet verme standartlarını yerine getirdiği tescillenen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, akredite belgesini yenilemeye hak kazandı. 3 yılda bir bağımsız denetleme kuruluşu tarafından denetlenerek akredite olup olmadığı belgelenen oda ve borsalar belgelerini kaybetmemek için üyelerine en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.


Türk Loydu Baş Denetçisi Ayşe Nur Atay tarafından denetlenen Safranbolu TSO, Avrupa standartlarında hizmet verdiği tescillenerek 3 yıl daha akreditasyon belgesine sahip olmaya hak kazandı. - KARABÜK

Safranbolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
00:00 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
23:58 Kocaeli otomobil şarampole yuvarlandı 3 yaralı - Son Dakika
23:58 Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]