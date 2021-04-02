Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu için hayati önem taşıyan turizm sektörünün birçok meslek grubundan temsilcileri, kısa dönemde salgın sürecinin oluşturduğu sorunların hafifletilmesi, Safranbolu turizminde yaşanan yerel aksaklıkların giderilmesi ve iyileştirilmesi, uzun vadede ise yeni projelerin hazırlanarak Safranbolu turizminin niteliğinin artırılması ve büyütülerek geliştirilmesi amacıyla dernek çatısı altında bilgi ve tecrübelerini birleştirdi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu ise Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Erdinç Sezer, Mehmet Çetin, Serhat Şengün, Semih Yıldırım, Gülda Koca, Süha Korur, İsmail Yılmaz, Can Kuş ve Mert Vidinli'den oluştu.