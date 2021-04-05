Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinden Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Urgancıoğlu, ziyarette derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

Yeni yönetime hayırlı olsun temennisinde bulunan Gürel de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Urgancıoğlu ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Erdinç Sezer de yer aldı.