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Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde - Son Dakika

Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde

16.07.2021 19:26

Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde Tarihi kentte bayram doluluğu yüzde 65 seviyesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramına sakin giriyor.

Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde

Tarihi kentte bayram doluluğu yüzde 65 seviyesinde

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramına sakin giriyor.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi tarihi yapılarla açık hava müzesi olan tarihi ilçeye, günü birlikçiler yoğun ilgi gösterirken, konaklamada istedikleri beklentiyi ise bulamadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerde 1 Temmuz itibari ile normalleşmeye gidilmesine rağmen istenilen seviyeye ulaşamayan Safranbolu, önceki yıllara göre Kurban Bayramında konaklamada istenilen seviyeye ulaşamadı. Şehir hayatı, yaşantısı ve mimarisi nedeniyle "Osmanlı'nın parmak izi" olarak anılan tarihi ilçeye hiçbir tur düzenlenmezken, 5 bin yatak kapasiteli otel, konak ve pansiyonların sadece yüzde 65'i doldu.

Kentte 20 yıldır otel işletme Müdürlüğü yapan Mutlu Çiğdem, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde çok sancılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

1 Temmuz itibariyle seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla turizmde bir hareketlilik başladığını söyleyen Çiğdem, " Önümüzdeki 9 günlük bayram tatilinde de Safranbolu'ya olan talep oldukça iyi. Yüzde 100 doluluğa ulaştık diyemeyiz fakat Safranbolu'da da hareketlilik var. Kapalı olduğumuz dönem boyunca diğer otelci arkadaşlar da pandemi ile ilgili her türlü tedbiri aldılar. Bayram öncesi yetkili makamlarca da bunların denetimleri yapıldı. Şuan gelecek olan misafirlerimizi bekliyoruz. Safranbolu olarak bizim ağırlıklı misafirlerimiz Türk yerli misafirler olduğu kadar, Uzakdoğulu misafirlerimiz çok fazlaydı. Fakat 2021 yılı için Uzakdoğu'dan çok fazla grubun geleceğini ön görmüyorum. İnşallah gelir. Uzakdoğulu gruplar için yapılan görüşmeler 2022 yılı için. Hafta içi ve hafta sonu gerek yerli gruplarda gerekse kendi araçlarıyla gelmek isteyen misafirlerde hareketlilik başladı" dedi.

Günü birlikçilerin ise yoğun ilgi gösterdiği kentte otelcilerin umudu ise Eylül ayı olduğunu söyleyen Osman Şenol, " Konaklama talebi az ama günü birlik olarak gelenler ilçeyi baya hareketlendirdi. 9 günlük tatilde konaklamada istediğimiz noktaya gelemedik. Vatandaşlarımız pandemiden çok bunalınca, kendilerini sahil bölgelerine gitti. Sahiller boşalınca beklentimiz Eylül ayında tarihi kentimizde yoğunluk bekliyoruz" diye konuştu.

Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde
Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde
Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde
Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Kurban, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu turizmcisinin gözü Uzakdoğulu turistlerde - Son Dakika


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