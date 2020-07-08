Safranbolu Vefa Projesi - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından özbakım, sağlık hizmetlerine ve istihdama yönelik yapılan Safranbolu Vefa Projesi hayata geçirildi.

Proje ile yaşlıların tek başlarına gideremedikleri ihtiyaçlarını yerine getirmeye yardımcı olmak ve onların yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanıyor.

Safranbolu'da ikamet eden 4 vatandaşın da iş imkanına kavuşmasını sağlayan proje, bakıma muhtaç olan bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanmasının yanında, onların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek gibi amaçlara hizmet ediyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal devlet ilkesinin işlerliğini ortaya çıkaran, dezavantajlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettiren önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Yalnız yaşayan, bakıma muhtaç, yaşlı, engelli veya sosyal yetersizliği olan vatandaşların, en temel gereksinimlerini gidermeye yönelik olarak yaptıkları proje ile devletin şefkatli elinin her zaman vatandaşın üzerinde olduğunu hissettirdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Projemizin diğer bir özelliği de iş imkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine de katkı sağlayan projemiz, iş imkanı ile sosyal risk tehdidini ortadan kaldıracaktır." dedi.