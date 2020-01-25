Safranbolu'ya 100 kişi kapasiteli huzurevi yapılacak - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine, Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak olan Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza protokolüne, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ceylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nuriye Sığın ile derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreni öncesi, yapılacak olan huzurevi hakkında Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri tarafından Vali Gürel'e bilgi verildi.

Dernek başkanı Sığın ve yöneticilere gösterdikleri dayanışma ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Gürel, hazine arazisi olarak planlanan 10 dönümlük arsa üzerine 100 kişi kapasiteli huzurevi yapılacağını söyledi.

Derneğin huzurevini kısa süre içerisinde tamamlayıp Safranbolulu vatandaşların hizmetine alınacağını belirten Gürel, "İlimizde 110 kişi kapasiteli bir huzurevimiz mevcut ama bekleyen yaşlılarımız var. İnşallah bu huzurevini yaparak yaşlı ve rehabilitasyona ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bakımını yapacağız." dedi.

Gürel, Karabük'ün büyüdüğünü ve nüfusunun arttığını ifade ederek, son yıllarda huzurevlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Huzurevi yapımı konusunda emeği geçen herkese teşekkür eden Gürel, huzurevinin açılışını da hep birlikte yapacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından huzurevi yapılmasına ilişkin protokol, Vali Gürel ve dernek adına Başkan Sığın tarafından imzalandı.

Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan 9 bin 920 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek huzurevinin, inşaat ruhsatının alınmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanarak iskan ruhsatı alınıp anahtar teslimi şeklinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.